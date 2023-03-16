Разин объявил об уходе из «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин на пресс-конференции объявил об уходе из команды.

— Я исчерпал себя в «Северстали». Спасибо клубу. Я ухожу, пока не знаю куда, переговоры не вел.

Я повторяюсь на мотивационных речах, мне надо перезагрузиться. Хочется перейти на новый уровень, прогрессировать в результатах. Я бы в новую команду забрал 95 процентов состава «Северстали». Один-два человека меня разочаровали.

49-летний специалист возглавлял «Северсталь» с 2018 года. Под его руководством клуб два сезона подряд выходил в плей-офф КХЛ, но вылетал в первом раунде.