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Сегодня, 13:20

Разин объявил об уходе из «Северстали»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин.
Фото ХК «Северсталь»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин на пресс-конференции объявил об уходе из команды.

— Я исчерпал себя в «Северстали». Спасибо клубу. Я ухожу, пока не знаю куда, переговоры не вел.

Я повторяюсь на мотивационных речах, мне надо перезагрузиться. Хочется перейти на новый уровень, прогрессировать в результатах. Я бы в новую команду забрал 95 процентов состава «Северстали». Один-два человека меня разочаровали.

49-летний специалист возглавлял «Северсталь» с 2018 года. Под его руководством клуб два сезона подряд выходил в плей-офф КХЛ, но вылетал в первом раунде.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Разин
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