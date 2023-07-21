Роман Ротенберг сообщил, что будет работать главным тренером СКА еще пять лет

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил о продлении контракта с клубом на пять лет.

«Хочу поблагодарить Совет директоров за доверие и решение перезаключить со мной контракт как с главным тренером на 5 лет. Я рассматриваю такой кредит доверия ко мне, как прочный фундамент, на котором мы будем строить мощную, современную команду победителей», — написал тренер в своем Telegram-канале.

Впервые 42-летний Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. В минувшем сезоне КХЛ команда заняла первое место по итогам регулярного сезона и дошла до финала Западной конференции, где уступила ЦСКА.