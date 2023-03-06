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Сегодня, 22:30

Роман Ротенберг занял 7-е место в списке самых влиятельных людей российского хоккея

Отдел хоккея «СЭ»
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«СЭ» составил рейтинг 30 самых влиятельных людей российского хоккея. В список попали государственные чиновники, спортивные функционеры, бизнесмены, агенты, а также по одному хоккеисту и тренеру.

Главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг занял в топ-листе 7-е место.

Полный рейтинг читайте в ближайшее время на сайте «СЭ»!

ХК СКА
Роман Ротенберг
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  • Kirill Boglovsky

    "Луна в шестом доме". А почему это должно интересовать жителей других домов? А пятое с четвертью место? А я могу тоже таких списков набросать за небольшую плату.

    06.03.2023

  • Millwall82

    верните ларина и маламуда в отдел хоккея, хоть смешно было местами. А сейчас до воя души печально. С этой новой "аристократией" из подворотни.

    06.03.2023

  • sergsteed

    смешной отдел хоккея сэ составил смешной рейтинг))))))))

    06.03.2023

  • Дмитрий Ушкачев

    Футболист Ротенберг?! В жюри - Андреа Бочелли и Стив Уандер?

    06.03.2023

  • Millwall82

    в подворотне не бывает друзей, там бывают кореша.

    06.03.2023

  • ХеДиН

    Трагедия была когда ты у папки на трусах мутным пятном не засох

    06.03.2023

  • @CSKA@

    реально он 1... это трагедия спорта... тк все под ним тк папик друг вождя

    06.03.2023

  • @CSKA@

    я все знают что он номер 1…. тк все через него.

    06.03.2023

  • Patisson

    Роман Ротенберг занял 7-е место в списке самых влиятельных людей российского хоккея ////// А это кто?

    06.03.2023

  • Millwall82

    да ну, он же в тройке заслужил быть, после бати и сами понимаете кого. Сарказм если что.

    06.03.2023

  • Arkadiy1976

    А зачем хоккеиста и тренера включили? Непорядок.

    06.03.2023

    • Защитник «Автомобилиста» — о поражении от «Магнитки»: «Сопернику везет больше»