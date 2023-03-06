Сегодня, 22:30
«СЭ» составил рейтинг 30 самых влиятельных людей российского хоккея. В список попали государственные чиновники, спортивные функционеры, бизнесмены, агенты, а также по одному хоккеисту и тренеру.
Главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг занял в топ-листе 7-е место.
Полный рейтинг читайте в ближайшее время на сайте «СЭ»!
Kirill Boglovsky
"Луна в шестом доме". А почему это должно интересовать жителей других домов? А пятое с четвертью место? А я могу тоже таких списков набросать за небольшую плату.
06.03.2023
Millwall82
верните ларина и маламуда в отдел хоккея, хоть смешно было местами. А сейчас до воя души печально. С этой новой "аристократией" из подворотни.
06.03.2023
sergsteed
смешной отдел хоккея сэ составил смешной рейтинг))))))))
06.03.2023
Дмитрий Ушкачев
Футболист Ротенберг?! В жюри - Андреа Бочелли и Стив Уандер?
06.03.2023
Millwall82
в подворотне не бывает друзей, там бывают кореша.
06.03.2023
ХеДиН
Трагедия была когда ты у папки на трусах мутным пятном не засох
06.03.2023
@CSKA@
реально он 1... это трагедия спорта... тк все под ним тк папик друг вождя
06.03.2023
@CSKA@
я все знают что он номер 1…. тк все через него.
06.03.2023
Patisson
Роман Ротенберг занял 7-е место в списке самых влиятельных людей российского хоккея ////// А это кто?
06.03.2023
Millwall82
да ну, он же в тройке заслужил быть, после бати и сами понимаете кого. Сарказм если что.
06.03.2023
Arkadiy1976
А зачем хоккеиста и тренера включили? Непорядок.
06.03.2023