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Сегодня, 12:30

Роман Ротенберг о пропаже отца Мичкова: «СКА готов оказать всю необходимую помощь»

Микеле Антонов
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» высказался о пропаже отца хоккеиста клуба Матвея Мичкова, Андрея Мичкова.

Мичков провел сезон-2022/23 в «Сочи» на правах аренды из СКА.

«Да, мы полностью в курсе ситуации, поддерживаем Матвея и его семью, готовы оказать всю необходимую помощь. Призываю всех максимально распространить информацию об этом. Надеемся, что ситуация разрешится благополучно. Матвей, сил тебе! СКА — одна семья!» — сказал Ротенберг «СЭ».

О пропаже отца 18-летнего Мичкова стало известно во вторник, 4 апреля. По имеющейся информации, Мичков-старший вышел из дома вечером в воскресенье, 2 апреля и не вернулся назад.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Матвей Мичков
Роман Ротенберг
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