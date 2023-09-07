Ротенберг почтил память погибших хоккеистов ярославского «Локомотива»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о жертвах авиакатастрофы 2011 года из ярославского «Локомотива».

«Прошло 12 лет, а боль не утихает. Молодой, талантливый «Локомотив» 7 сентября отправился в свой последний полет. Как и в 2011 году, мы скорбим по игрокам, тренерам, персоналу, членам экипажа. В тот черный для всего мирового хоккея день мы потеряли замечательную команду, но в нашей памяти каждый, кто был на том жутком рейсе.

Спи спокойно, Локомотив-2011. Мы помним и скорбим», – написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

7 сентября 2011 года в авиакатастрофе погибли игроки и члены персонала ярославского «Локомотива», которые летели в Минск на первый матч сезона. При крушении самолета погибли 44 человека.