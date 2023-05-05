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Сегодня, 22:09

Ротенберг: «Ребята молодцы, вырвали важную победу»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг оценил победу команды над Казахстаном (3:0).

«У сборной Казахстана было хорошее движение. После первого периода у нас состоялся серьезный разговор, и я благодарен команде за то, как она на него отреагировала. Мы забили хорошие, рабочие голы. Ребята молодцы, вырвали важную победу. Поляков — самоотверженный игрок. Нам нужны герои, и он сегодня стал героем», — приводит «РБ Спорт» слова Ротенберга.

6 мая российская команда сыграет против сборной Белоруссии. Ранее «Россия 25» уже дважды обыгрывала белорусскую команду (4:0, 6:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-rotenberg-rebyata-molodtsy-vy-rvali-vazhnuyu-pobedu/
Хоккей
Роман Ротенберг
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