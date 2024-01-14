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Сегодня, 20:47

Ротенберг — о матче против «Северстали»: «Дали возможность сыграть резервному составу, не все получилось»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении от «Северстали» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (2:3).

«Первый период у нас не получился. Сделали выводы. Второй и третий периоды сыграли достойно. Надо сказать спасибо ребятам. Проявили характер, создали много голевых моментов. В первом периоде мы отошли от наших принципов, от того, что делали в прошлой игре. Нужно только сделать выводы. К сожалению, у нас несколько ребят заболели — все играют на пределе. Дали возможность сыграть резервному составу. Не все получилось. Хорошая игра с точки зрения выводов и командного характера. Не опустили руки, бились до конца», — приводит пресс-служба клуба слова Ротенберга.

СКА с 68 очками после 51 матча занимает третью позицию в турнирной таблице Западной конференции. У «Северстали» (57 очков за 50 игр) шестая строчка.

17 января клуб из Череповца отправится в гости к «Трактору». Петербургская команда в этот же день дома сыграет против «Амура».

Источник: https://www.ska.ru/news/view/roman-rotienbiergh-o-matchie-v-chieriepovtsie/
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК СКА
Роман Ротенберг
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