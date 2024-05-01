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Сегодня, 11:33

Ротенберг считает, что увеличение лимита в КХЛ не повлияет на появление талантливых российских хоккеистов

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер команды «Россия-25» и СКА Роман Ротенберг прокомментировал «СЭ» решение правления Федерации хоккея России (ФХР) увеличить лимит в пять легионеров со следующего сезона КХЛ.

«Самое главное для нас — это развивать своих ребят. Мне кажется, что расширение лимита в КХЛ не повлияет на появление молодых и талантливых хоккеистов. Это будет зависеть от тренеров. Они решают, кто будет в составе, кого будут использовать. Мы рассчитываем, что наши тренеры в КХЛ всегда будут делать выбор в пользу наших хоккеистов», — сказал Ротенберг «СЭ».

10 апреля ФХР заявила, что приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на легионеров (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год — сезон-2024/25.

КХЛ
Роман Ротенберг
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