Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:32

Ротенберг сообщил об уходе Рукавишникова из СКА

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объявил об уходе защитника питерцев Романа Рукавишникова. Клуб и игрок договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

«Мы многое прошли вместе и всегда Рома показывал себя настоящим мужчиной и большим профессионалом. Сегодня наши дороги расходятся — такова уж хоккейная жизнь. Тем не менее, мы расстаемся друзьями. Я от всей души желаю Роману успехов на льду и за его пределами!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

«СЭ» сообщал, что 31-летний россиянин близок к переходу в «Спартак».

Рукавишников выступал за СКА с 2014 по 2019 год, после чего провел три сезона в «Ак Барсе», а затем вернулся в клуб из Санкт-Петербурга в 2022 году.

В сезоне-2022/23 хоккеист набрал 6 (1+5) очков в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 2 (1+2) очка в 9 играх Кубка Гагарина.

Роман Рукавишников
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
0
Читайте также
У СКА есть все, чтобы выигрывать кубки. Остался один фактор, который может этому помешать
«ПСЖ» усадит Мбаппе на лавку на весь сезон? Звезда в тупике, а «Реал» все выжидает
Пилоты ВС РФ уничтожили пункт размещения ВСУ на купянском направлении
WP раскрыла причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
Украинский журналист назвал причину увольнения посла Украины в Британии
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быков: «Ротенбергу дается возможность довести ребят до чемпионского титула»