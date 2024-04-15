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Сегодня, 22:45

Руководство ФХР поддержало возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ

Руслан Минаев
Рид Буше.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Правление Федерации хоккея России (ФХР) поддержало проект увеличения лимита на легионеров с трех до пяти в новом сезоне КХЛ, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

Согласно процедуре, ФХР должна обратиться в министерство спорта России для внесения изменений в приказ, после чего он должен быть утвержден министерством юстиции РФ.

10 апреля ФХР заявила, что приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на легионеров (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год — сезон-2024/25.

В следующем сезоне в КХЛ вернут лимит в пять легионеров

Хоккей
КХЛ
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