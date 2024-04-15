Тренер «Автомобилиста» Заварухин: «Неприятно второй год проигрывать «Магнитке»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3) в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Счет в серии стал 3-4 в пользу «Магнитки».

«Хорошая серия для болельщиков. Обилие голов, хороший хоккей. Местами открытый. Сегодня соперник в третьем периоде продемонстрировал, как грамотно умеет играть в обороне. Не совсем удачно мы провели первый период. Соперник был быстрее, больше владел шайбой. Второй год подряд мы проигрываем «Магнитке» в седьмом матче. Мне, как и команде, это неприятно. Старались, бились. Можно проиграть по-разному, но главное — конечный результат», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина и сыграет с «Локомотивом». Серия стартует 18 апреля в Магнитогорске.