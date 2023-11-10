Рябыкин о победе над «Северсталью»: «Надо учиться вырабатывать инстинкт убийцы»

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу над «Северсталью» (5:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Нам надо учиться вырабатывать «инстинкт убийцы», доводить дело до конца, когда почувствовал кровь — не отпускать. Думаю, после третьего гола, необязательного, у ребят началась небольшая паника. Сделаем все, чтобы такие ситуации не повторялись», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Витязь» прервал серию из пяти поражений подряд, однако остается на последней строчке в таблице Западной конференции (20 очков в 29 встречах). «Северсталь» потерпела первое поражение за шесть последних игр и опустилась на 7-ю позицию (30 очков в 27 матчах).