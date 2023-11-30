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Сегодня, 16:00

«Салават Юлаев» — «Лада»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция игры КХЛ «Салават Юлаев» — «Лада» в Кинопоиске начнется в 16.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Виктор Козлов.
Виктор Козлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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30 ноября «Салават Юлаев» в Уфе на своем льду примет тольяттинскую «Ладу» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра пройдет на территории комплекса «Уфа-Арена». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния КХЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры «Салават Юлаев» — «Лада» пройдет в прямом эфире в онлайн-сервисе Кинопоиск, на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ.

«Салават Юлаев» тренера Виктора Козлова занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 43 баллами. «Лада» с 46 очками находится на третьей строчке на «Востоке».

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Хоккеисты &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo;. КХЛ: «Ак Барс» — «Автомобилист», «Куньлунь» — «Спартак». Расписание матчей 30 ноября
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ХК Салават Юлаев
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