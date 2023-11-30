30 ноября «Салават Юлаев» в Уфе на своем льду примет тольяттинскую «Ладу» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра пройдет на территории комплекса «Уфа-Арена». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния КХЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры «Салават Юлаев» — «Лада» пройдет в прямом эфире в онлайн-сервисе Кинопоиск, на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ.

«Салават Юлаев» тренера Виктора Козлова занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 43 баллами. «Лада» с 46 очками находится на третьей строчке на «Востоке».

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.