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Сегодня, 13:30

«Салават Юлаев» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Салават Юлаев» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 25 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Телегин (ХК «Трактор»).
Фото ХК «Трактор»
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«Салават Юлаев» на своем льду примет «Трактор» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 25 ноября, в субботу. Игра пройдет на универсальной спортивной арене «Уфа-Арена» в Уфе. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Встречу в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ Prime и на официальном сайте КХЛ в разделе трансляций. Также следить за регулярным чемпионатом КХЛ сезона 2023 / 2024 можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Башкортостана смогут посмотреть игру на телеканале БСТ. Начнется эфир в 16.15 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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