Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:27

Сборная Белоруссии победила «Металлург» в овертайме в товарищеском матче

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Сборная Белоруссии обыграла «Металлург» в товарищеском матче — 5:4 ОТ.

В основное время у белорусов две шайбы забросил Владислав Кодола, по одному голу у Егора Борикова и Тимофея Ковгорени. В составе «Металлурга» дважды отличился Михаил Грасс, у Максима Кузнецова и Ивана Кудрина по одной шайбе.

Автором победного гола в овертайме стал нападающий сборной Белоруссии Роман Горбунов.

«Металлург» проведет следующий матч 8 августа против минского «Динамо».

Товарищеские матчи. Клубы

Белоруссия — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:4 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Кодола — 1 (бол., Колячонок, Горбунов), 16:48 — 1:0. Грасс — 1 (бол., Орехов, Силантьев), 19:26 — 1:1. Кодола — 2, 20:43 — 2:1. Кузнецов — 1 (Зимин), 21:25 — 2:2. Бориков — 1 (Жихарев), 29:21 — 3:2. Кудрин — 1 (Плохов), 45:28 — 3:3. А. Ковгореня — 1 (Усов), 51:08 — 4:3. Грасс — 2 (Силантьев), 58:08 — 4:4. Горбунов — 1, 61:23 — 5:4.

Вратари: Колосов — Набоков.

5 августа. Минск. Олимпик Арена.

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
ХК Металлург (Магнитогорск)
1
Обсудить
Читайте также
Дана Уайт — энергетический монстр. Не выгорел за 20 лет адской работы, называет молодежь слабаками и трусами
Самсонова победила украинку Костюк и вышла в полуфинал в Вашингтоне
Росморречфлот назвал причину повреждения танкера в Керченском проливе
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим группировки войск «Центр»
ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Новодонецкого
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Адмирал» обыграл сборную России на турнире в Сочи