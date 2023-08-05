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Сегодня, 16:51

Быков: «Шипачев сказал, что мне нужно учиться забивать с его передач, будем работать над этим»

Мария Гусева
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Нападающий «Ак Барса» Максим Быков подвел итоги товарищеского матча с «Нефтяником» (5:0) и высказался об игре в одной тройке с Дмитрием Яшкиным и Дамиром Жафяровым.

— Как сказал Вадим, нужно забивать с его передач. Учиться забивать! — цитирует Metaratings.ru Быкова.

— Тем не менее, ты был близок к голу...

— Да, близок был, но не получилось. Промазал по пустым воротам. Ничего, будем работать над этим. Для этого есть предсезонка.

— Как оценишь игру «Нефтяника»?

— «Нефтяник» — это команда, которая будет бороться за кубок ВХЛ. Поэтому они сегодня тоже бились и играли.

— В «Ак Барс» пришли Яшкин и Жафяров. Что нужно сделать, чтобы стать игроком основного состава?

— Попасть в состав возможно! Нужно просто работать и показывать себя в товарищеских играх на предсезонке.

В прошедшем сезоне 21-летний Быков провел за «Ак Барс» 15 матчей и отметился двумя заброшенными шайбами.

Источник: Metaratings.ru
Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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