«Адмирал» обыграл сборную России на турнире в Сочи

Сегодня, 14:16
«Адмирал» обыграл сборную России, состоящую из игроков не старше 23 лет, со счетом 2:1 на товарищеском турнире Sochi Hockey Open.
В составе победителей отличились Александр Шевченко и Джованни Фьоре, для которого этот гол стал первым в форме «Адмирала». У российской сборной отличился Семен Синяткин.
Для «Адмирала» это уже вторая победа на турнире, а вот сборная России потерпела вторую неудачу.
Sochi Hockey Open
Россия — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: А. Шевченко — 1 (мен., Махановский), 14:22 — 0:1. Синяткин — 1 (бол., Завгородний, Грудинин), 17:18 — 1:1. Фьоре — 1 (Уильямс), 24:50 — 1:2.
Вратари: Николаев (58:12) — Серебряков.
Штраф: 6 — 18.
Судьи: Беляев, Гамалей.
5 августа. Сочи. Шайба.