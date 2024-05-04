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Сегодня, 19:27

Щитов помимо Миронова хотел бы видеть в «Спартаке» Никишина

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Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов предположил, кто из защитников КХЛ усилил бы оборону красно-белых.

«Александра Никишина бы в «Спартак», он классный защитник. Хотелось бы видеть яркого игрока обороны в команде. У них сейчас, в принципе, с приходом Андрея Миронова нормальная оборона. Он пришел, опыта добавил. Ему всего 29 лет, но уже столько матчей в КХЛ сыграл.

Миронов в самом расцвете сил, поэтому было бы хорошо к нему добавить Никишина, но этого не случится. Никишин с каждым годом все увереннее и увереннее действует на льду. Охотно бежит вперед, успевает назад. Все действия классные: хорошее катание, владение клюшкой, осталось ехать только в Национальную хоккейную лигу. Думаю, он скоро отправится покорять НХЛ", — приводит слова Щитова Legalbet.

«Спартак» объявил о подписании контракта с защитником Андреем Мироновым на два года в начале мая. Хоккеист ранее выступал за московское «Динамо», за которое провёл 644 матча и набрал 173 (43+130) очка. Александр Никишин был обменян в СКА из «Спартака» в 2022 году.

Источник: Legalbet
Андрей Миронов
Хоккей
КХЛ
Александр Никишин
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