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Сегодня, 17:22

Щитов считает, что ЦСКА может закончить финал Кубка Гагарина в пятом матче

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился своим видением развития событий в финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА.

«На мой взгляд, ЦСКА подошел в классном физическом состоянии. Команда очень круто выглядит. С первых минут вчерашнего матча было понятно, что она выиграет. Это очень хорошая и мобильная команда с четкими и слаженными действиями. ЦСКА очень плотно перекрыл лидеров «Ак Барса», не давая им ничего сделать. Видно, что против Шипачева близко играют. Радулова также перекрыли. У «армейцев» мощная команда. Мне кажется, что они могут закончить серию в пятом матче. Я не вижу, за счет чего «Ак Барс» может перестроиться. Сейчас ЦСКА выглядит явным фаворитом. Команда играет очень мощно. Пока я не понимаю, за счет чего может выиграть «Ак Барс». Его лидеров закрыли, их не видно. Радулов еще что-то старается сделать, но Шипачева с Кагарлицким не видно», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

На данный момент армейцы ведут в серии до четырех побед со счетом 3-1. Во вторник, 25 апреля, в Казани пройдет пятый матч между командами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-tsska-mozhet-zakonchit-final-v-pyatom-matche-ne-vizhu-za-schet-chego-vy-igraet-ak-bars/
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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