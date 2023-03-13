Щитов считает, что Ларионова недолюбливают другие тренеры

Хоккейный эксперт Никита Щитов прокомментировал то, что «Торпедо» вышло во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Ларионов задал новый тренд для нашего хоккея. Давно команды в КХЛ не показывали такую интересную игру. Ларионов собрал в составе простых ребят, и тренерский штаб смог донести до них понимание игры. Уже давно в КХЛ ни одна команда так красиво не играет. Он хоккейный человек и правильно мыслит, у него очень интересные пресс-конференции. Бывает, что журналист задает вопросы тренерам, а они смотрят на него, как на врага. А Ларионов расположил к себе всю общественность. Уверен, что другие тренеры относятся к нему не очень хорошо. Все привыкли играть от обороны, а это сделать проще — отсиделся, что-то забил и удержал результат. Но это никому не нравится, а Ларионов показывает, как от такого хоккея можно уходить», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Соперник «Торпедо» по второму раунду плей-офф определится после перепосева сетки Западной конференции.