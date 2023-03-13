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Сегодня, 17:03

Щитов считает, что Ларионова недолюбливают другие тренеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный эксперт Никита Щитов прокомментировал то, что «Торпедо» вышло во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Ларионов задал новый тренд для нашего хоккея. Давно команды в КХЛ не показывали такую интересную игру. Ларионов собрал в составе простых ребят, и тренерский штаб смог донести до них понимание игры. Уже давно в КХЛ ни одна команда так красиво не играет. Он хоккейный человек и правильно мыслит, у него очень интересные пресс-конференции. Бывает, что журналист задает вопросы тренерам, а они смотрят на него, как на врага. А Ларионов расположил к себе всю общественность. Уверен, что другие тренеры относятся к нему не очень хорошо. Все привыкли играть от обороны, а это сделать проще — отсиделся, что-то забил и удержал результат. Но это никому не нравится, а Ларионов показывает, как от такого хоккея можно уходить», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Соперник «Торпедо» по второму раунду плей-офф определится после перепосева сетки Западной конференции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-dumayu-larionova-nedolyublivayut-drugie-trenery-sejchas-vse-stavyat-v-primer-torpedo/
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
Игорь Ларионов (хоккей)
Кубок Гагарина
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