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Сегодня, 17:37

Варицкий заявил, что Рой останется в «Витязе»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий прокомментировал ход переговоров с игроками команды, контракты которых заканчиваются 30 апреля текущего года.

«Пока шли игры, мы никого не дергали. Но сейчас активно начали работу. Бусыгин и Яровой — с ними мы продлили контракты, но пока не зарегистрировали. Также договорились с Роем — он остается. Понятно, что легче будет договариваться с ОСА, чем с НСА. С легионерами непросто, потому что они старше 29 лет. Скорее всего, с Граовацом не будем продлевать контракт. Нельзя сказать, что он разочаровал. Травма челюсти подкосила его, он долго лечился и восстанавливался. Поэтому у него сезон сложился неровно», — приводит слова Варицкого «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-varitskij-vityaz-dogovorilsya-s-roem-on-ostaetsya/
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