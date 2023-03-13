Варицкий заявил, что Рой останется в «Витязе»

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий прокомментировал ход переговоров с игроками команды, контракты которых заканчиваются 30 апреля текущего года.

«Пока шли игры, мы никого не дергали. Но сейчас активно начали работу. Бусыгин и Яровой — с ними мы продлили контракты, но пока не зарегистрировали. Также договорились с Роем — он остается. Понятно, что легче будет договариваться с ОСА, чем с НСА. С легионерами непросто, потому что они старше 29 лет. Скорее всего, с Граовацом не будем продлевать контракт. Нельзя сказать, что он разочаровал. Травма челюсти подкосила его, он долго лечился и восстанавливался. Поэтому у него сезон сложился неровно», — приводит слова Варицкого «РБ Спорт».