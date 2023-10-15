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Сегодня, 19:19

Щитов высказался о видео с участием Хохлачева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный эксперт Никита Щитов рассказал, как относится к видео, на котором, предположительно, оказался форвард «Амура» Александр Хохлачев.

«Не знаю, кто был на этом видео. Но к такому поступку я отношусь плохо. Совсем недавно президент КХЛ Алексей Морозов сказал, что нужна образовательная программа для игроков. Путь хоккеиста — очень тяжелый, он начинается с пяти лет. А когда ты попадаешь в такую лигу, как КХЛ, это успех, и его надо закрепить, отыграть на таком высоком уровне как можно дольше. Плюс ко всему здесь можно заработать хорошие деньги и обеспечить не только себя, но и всю свою семью на долгие годы. Но, попадая сюда, надо много работать и правильно себя вести, потому что ты представляешь не только конкретный клуб, но и всю лигу. А подобное поведение может поставить крест на твоей репутации, один неверный шаг способен все перечеркнуть. Человек, который прошелся по машине в этом видео, наверняка был под воздействием алкоголя. Трезвый человек вряд ли бы такое сделал. Это поведение быдлоподобного существа, так вести себя нельзя. Владельцем машины мог оказаться какой-то боксер, и этого человека могли просто избить. Такие случаи были, в том числе в Хабаровске. Но каждый делает ошибки, и дай бог, чтобы этот человек все осознал. Главное — больше такого не допускать, надо сохранять свое лицо и не портить репутацию клуба. Не хочется, чтобы это еще повторялось, хоккеист должен быть культурным человеком. Спортсмен — пример для подрастающего поколения», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

В ночь на 14 октября 30-летний хоккеист после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в нетрезвом виде запрыгнул на машину одного из жителей Хабаровска. Сообщалось, что «Амур» собирался провести внутреннее расследование инцидента.

В текущем сезоне форвард провел в КХЛ 16 игр и набрал 9 (3+6) очков. Александр не забивал уже 13 матчей подряд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-o-video-s-hohlachevy-m-podobnoe-povedenie-mozhet-postavit-krest-na-reputatsii/
Александр Хохлачев
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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