Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:18

Бывший вратарь СКА Черкас: «Не понимаю, что происходит с Серебряковым»

Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Сергей Черкас высказался об игре вратарей СКА во встрече ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:2 Б). На 8-й минуте матча голкипер армейцев Никита Серебряков после 2 пропущенных шайб был заменен на Павла Мойсевича.

«Серебрякова заменили после того, как ему забили два гола. Если первую шайбу можно назвать сложной, про вторую так не скажешь. Честно, я не понимаю, что происходит с Серебряковым. Сам Никита должен найти ответ на вопрос, почему он не играет так, как должен, — приводит слова Черкаса «РБ Спорт». — Мойсевич второй раз подряд здорово входит в игру. Против «Витязя» действовал хорошо, не пропустил и на буллитах сыграл надежно».

28-летний Серебряков провел 9 игр в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24, 19-летний Павел Мойсевич участвовал в 3 матчах и не пропустил ни одной шайбы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-ne-znayu-chto-proishodit-s-serebryakovy-m/
КХЛ
ХК Витязь
ХК СКА
1
Обсудить
Читайте также
«Сан-Хосе» пропустил 20 шайб в двух матчах НХЛ
Тренер Хавьер Мендес рассказал, когда Хабиб может вернуться в ММА
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА во второй раз в сезоне проиграл «Ладе»

Нападающий ЦСКА Абрамов — о поражении от «Лады»: «Знали, что будет нелегко»