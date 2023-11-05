Бывший вратарь СКА Черкас: «Не понимаю, что происходит с Серебряковым»

Заслуженный тренер России Сергей Черкас высказался об игре вратарей СКА во встрече ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:2 Б). На 8-й минуте матча голкипер армейцев Никита Серебряков после 2 пропущенных шайб был заменен на Павла Мойсевича.

«Серебрякова заменили после того, как ему забили два гола. Если первую шайбу можно назвать сложной, про вторую так не скажешь. Честно, я не понимаю, что происходит с Серебряковым. Сам Никита должен найти ответ на вопрос, почему он не играет так, как должен, — приводит слова Черкаса «РБ Спорт». — Мойсевич второй раз подряд здорово входит в игру. Против «Витязя» действовал хорошо, не пропустил и на буллитах сыграл надежно».

28-летний Серебряков провел 9 игр в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24, 19-летний Павел Мойсевич участвовал в 3 матчах и не пропустил ни одной шайбы.