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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, что думает об Игоре Ларионове, возглавляющем «Торпедо» Нижний Новгород.
«Я считаю, Игорю Николаевичу вообще все удалось, он открыл многогранность тех молодых игроков, которые оказались в системе «Торпедо». И та игра, которую они показывали, сложно против них было играть. Я считаю, за один сезон, за одну предсезонку команда сделала большой прогресс. Многие игроки не были на слуху. Но мне понятно, что команда и по уровню игры, и по самоотдаче, игры забралась очень-очень высоко, и их результаты для меня достаточно логичны», — цитирует Федорова «КП Спорт».
В минувшем сезоне «Торпедо» заняло 4-е место в Западной конференции, выйдя в плей-офф Кубка Гагарина. В первом раунде торпедовцы обошли московское «Динамо», а во втором уступили в четырех матчах СКА.