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Сегодня, 18:47

Гимаев-младший о новом тренере «Авангарда»: «Уверен, что дадут шанс Кравецу»

Гимаев-младший уверен, что в «Авангарде» дадут шанс Кравецу на должности главного тренера команды

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший высказался об отставке главного тренера «Авангарда» Дмитрия Рябыкина и предположил, кто может стать новым наставником омского клуба.

«Мы видим, каким получился старт у «Авангарда» в чемпионате, — говорит Гимаев. — А это один из лидеров нашей лиги, амбициозная команда, которая привыкла бороться за Кубок Гагарина. Поэтому руководство клуба абсолютно не устроило такое начало, и было принято радикальное решение. Рябыкину дали не так много времени, чтобы зарекомендовать себя как главный тренер. Результат не дал — и все, до свидания. Сложно сказать, кто сейчас заменит Рябыкина. Из свободных топ-тренеров — Дмитрий Квартальнов, но вопрос, захочет ли его «Авангард». Зависит от того, в какой хоккей хотят играть и как видят дальнейшую ситуацию в руководстве клуба. Не исключаю, что может быть иностранец. Но сейчас не так просто найти хорошего зарубежного специалиста. Уверен, что дадут шанс Михаилу Кравецу, тем более что у него достаточный тренерский опыт», — приводит слова Гимаева-младшего «РБ Спорт».

Дмитрий Рябыкин. «Авангард» не выдержал — уволил тренера после слабого старта. Кто теперь возглавит команду?

Рябыкин официально покинул пост главного тренера «Авангарда» 10 октября. 46-летний специалист работал в тренерском штабе «ястребов» с 2016 года. Исполняющим обязанности назначен Михаил Кравец, входивший в штаб Рябыкина.

Как стало известно «СЭ», следующим главным тренером клуба может стать Дмитрий Квартальнов, который весной покинул «Ак Барс» после трех лет работы в Казани.

«Аванград» набрал 13 очков в 16 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока». Рябыкин возглавил омский клуб в мае 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gimaev-slozhno-skazat-kto-zamenit-ryaby-kina-vopros-zahochet-li-avangard-kvartal-nova/
Дмитрий Квартальнов
Сергей Гимаев-младший
КХЛ
ХК Авангард
Дмитрий Рябыкин
Михаил Кравец
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