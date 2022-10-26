Сергей Светлов возглавил «Сочи»

Как ранее сообщал «СЭ», Сергей Светлов стал главным тренером «Сочи». Об этом информирует официальный сайт команды КХЛ.

Контракт со специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона. В его тренерский штаб войдут Игорь Горбенко, Дмитрий Кокорев и тренер вратарей Олег Ромашко. Андрей Зюзин будет работать в системе клуба тренером по развитию игроков. Николай Пронин продолжит исполнять обязанности тренера по физической подготовке.

Ранее клуб возглавлял Андрей Назаров с 2021 года, он остается в системе, но его должность пока не определена.

«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции КХЛ, набрав 9 очков в 20 играх.