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Сегодня, 21:14

«Северсталь» обыграла «Куньлунь» и одержала четвертую победу подряд

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«Северсталь» победила «Куньлунь» со счетом 2:1 в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Шайбы забросили нападающие хозяев Александр Скоренов и Никита Коростелев и форвард гостей Джемел Смит.

Череповчане одержали четвертую победу подряд.

«Северсталь» (55 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Куньлунь» (38) — на девятой строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Скоренов — 17 (Иванцов, Степанов), 24:17 — 1:0. Коростелев — 17 (Лишка), 50:21 — 2:0. Дж. Смит — 6 (Йип, Меркли), 58:45 — 2:1.

Вратари: Самойлов — Лазушин (56:40 — 57:53, 58:06 — 58:48, 59:09).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 25 (10+11+4) — 23 (4+7+12).

Судьи: Лаврентьев, Раводин.

12 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3439 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/?type=conference
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь
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