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КХЛ

Сегодня, 14:30

Шалунов заявил, что очень приятно выступать в Челябинске

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов рассказал, кто его поддерживал на Матче звёзд КХЛ в родном Челябинске.

«Родители приходили посмотреть игры. И мне, конечно, самому очень приятно выступать дома. Рад, что удостоился чести принять участие в таком мероприятии. Испытал много положительных эмоций. Постарался напитаться ими и немного перезагрузиться, потому что чемпионат у нас длинный и насыщенный. Перевел ли я дух перед концовкой регулярки? Да, безусловно. Для головы это полезно. Вместо унылых и монотонных будней занимаешься более творческими вещами. Работа на Матче звезд все-таки немного отличается от того, что мы привыкли делать на льду», — приводит слова Шалунова RT.

В игре за третье место команда дивизиона Тарасова, в котором играл Шалунов, обыграла соперников из дивизиона Чернышева (11:10 Б). 11 декабря сборная дивизиона Боброва одержала победу в Матче звезд КХЛ-2022.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1085493-shalunov-hokkei-lokomotiv
Максим Шалунов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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