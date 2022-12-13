Шалунов заявил, что очень приятно выступать в Челябинске

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов рассказал, кто его поддерживал на Матче звёзд КХЛ в родном Челябинске.

«Родители приходили посмотреть игры. И мне, конечно, самому очень приятно выступать дома. Рад, что удостоился чести принять участие в таком мероприятии. Испытал много положительных эмоций. Постарался напитаться ими и немного перезагрузиться, потому что чемпионат у нас длинный и насыщенный. Перевел ли я дух перед концовкой регулярки? Да, безусловно. Для головы это полезно. Вместо унылых и монотонных будней занимаешься более творческими вещами. Работа на Матче звезд все-таки немного отличается от того, что мы привыкли делать на льду», — приводит слова Шалунова RT.

В игре за третье место команда дивизиона Тарасова, в котором играл Шалунов, обыграла соперников из дивизиона Чернышева (11:10 Б). 11 декабря сборная дивизиона Боброва одержала победу в Матче звезд КХЛ-2022.