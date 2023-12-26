«Сибирь» обменяет Прохоркина в «Авангард» на денежную компенсацию

Как стало известно «СЭ», «Сибирь» обменяет нападающего Николая Прохоркина в «Авангард». За 30-летнего хоккеиста новосибирский клуб получит денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне форвард провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 23 (8+15) очка.

Прохоркин уже выступал за омский клуб. В сезоне-2021/22 Николай отыграл за «Авангард» 41 матч в регулярке (10+11) и провел 13 матчей в плей-офф (5+2).

Отметим, что сегодня, 26 декабря, «Сибирь» на своем льду примет «Авангард» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.