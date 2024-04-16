Силантьев — о выходе в финал Кубка Гагарина: «Конечно, круто! Я только кайфую от этого»

Форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев поделился впечатлениями от победы в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (3:2).

«Хороший, боевой матч, здорово, что победили, реализовали свои моменты. В обороне хорошо сыграли, в меньшинстве. Хорошая трудовая победа. По сравнению с прошлой игрой Андрей Владимирович Разин просил не натыкаться на контратаки, правильно сыграть в средней зоне. Ну и забить свои моменты, потому что у нас их возникает очень много.

Первый финал? Конечно, круто! Главное, что команда идет и набирает темп. Дай Бог, чтобы так было дальше. Мог ли подумать о таком год назад? Конечно, нет. Очень приятно и круто находиться здесь! Я только кайфую от этого", — приводит слова Силантьева Metaratings.ru.

В финале «Металлург» сыграет с «Локомотивом». Финальная серия плей-офф КХЛ стартует 18 апреля в Магнитогорске.