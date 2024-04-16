Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:40

Силантьев — о выходе в финал Кубка Гагарина: «Конечно, круто! Я только кайфую от этого»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев поделился впечатлениями от победы в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (3:2).

«Хороший, боевой матч, здорово, что победили, реализовали свои моменты. В обороне хорошо сыграли, в меньшинстве. Хорошая трудовая победа. По сравнению с прошлой игрой Андрей Владимирович Разин просил не натыкаться на контратаки, правильно сыграть в средней зоне. Ну и забить свои моменты, потому что у нас их возникает очень много.

Первый финал? Конечно, круто! Главное, что команда идет и набирает темп. Дай Бог, чтобы так было дальше. Мог ли подумать о таком год назад? Конечно, нет. Очень приятно и круто находиться здесь! Я только кайфую от этого", — приводит слова Силантьева Metaratings.ru.

В финале «Металлург» сыграет с «Локомотивом». Финальная серия плей-офф КХЛ стартует 18 апреля в Магнитогорске.

Источник: https://metaratings.ru/news/silantev-podelilsya-emociyami-posle-vykhoda-metallurga-v-final-kubka-gagarina-353863/
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Каким получился сериал Fallout — адаптация культовой игровой вселенной
Романцев отреагировал на увольнение Абаскаля из «Спартака»
В Крыму мигрантам запретили работать на основе патентов в 35 сферах
Магнитогорск - в финале Кубка Гагарина! Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»  
В Москве мужчина погиб после наезда на него двух такси
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода обжаловал свой арест
Популярное видео
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, полуфинал: третий раунд плей-офф КХЛ
Каменский: «В финале Кубка Гагарина будет противостояние тренеров и вратарей»
Тренер «Автомобилиста» Заварухин: «Неприятно второй год проигрывать «Магнитке»
Тренер «Металлурга» Разин: «Горд за ребят, несмотря на все трудности мы вышли в финал»
Плющев: «Металлург» и «Локомотив» своей игрой доказали, что заслуживают финала"
«Металлург» — «Автомобилист»: видеообзор седьмого матча серии Кубка Гагарина
Морозов: «Серия «Металлург» — «Автомобилист» стала настоящим украшением Кубка Гагарина»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Каменский: «В финале Кубка Гагарина будет противостояние тренеров и вратарей»