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Сегодня, 01:48

Каменский: «В финале Кубка Гагарина будет противостояние тренеров и вратарей»

Сергей Разин
корреспондент
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Вице-президент КХЛ и член правления ФХР Валерий Каменский поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина, где сыграют «Металлург» и «Локомотив».

«Полуфинальная серия получилась зрелищной, красивой, с интригами. Играли две равные команды, но «Магнитка» оказалась сильнее. Думаю, болельщикам понравилось. В финале будет противостояние тренеров и вратарей. Думаю, что выиграет команда, которая совершит меньше ошибок.

У Ярославля более организованная команда, но у «Металлурга» есть ребята, которые могут решить исход матча. Игра молодого вратаря Набокова тоже заслуживает восхищения. Будет интересная финальная серия", — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Финальная серия плей-офф КХЛ стартует 18 апреля в Магнитогорске.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskii-v-finale-kubka-gagarina-budet-protivostoyanie-trenerov-i-vratarei-353872/
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Валерий Каменский
Кубок Гагарина
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