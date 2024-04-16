Каменский: «В финале Кубка Гагарина будет противостояние тренеров и вратарей»

Вице-президент КХЛ и член правления ФХР Валерий Каменский поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина, где сыграют «Металлург» и «Локомотив».

«Полуфинальная серия получилась зрелищной, красивой, с интригами. Играли две равные команды, но «Магнитка» оказалась сильнее. Думаю, болельщикам понравилось. В финале будет противостояние тренеров и вратарей. Думаю, что выиграет команда, которая совершит меньше ошибок.

У Ярославля более организованная команда, но у «Металлурга» есть ребята, которые могут решить исход матча. Игра молодого вратаря Набокова тоже заслуживает восхищения. Будет интересная финальная серия", — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Финальная серия плей-офф КХЛ стартует 18 апреля в Магнитогорске.