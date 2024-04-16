Канарейкин: «Металлург» идет дальше и, наверное, по праву»

Бывший главный тренер «Металлурга» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от победы магнитогорцев в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (3:2).

«Металлург» идет дальше и, наверное, по праву. Серия оказалась очень интересной и держала в напряжении зрителей до самого конца, а инициатива переходила от одной команды к другой. В составе магнитогорцев выделю вратаря Илью Набокова и нападающего Дениса Зернова, который забросил в плей-офф уже 10 шайб. Лидеры команды стали ключевым фактором её итоговой победы», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

В финале «Металлург» сыграет с «Локомотивом». Финальная серия плей-офф КХЛ стартует 18 апреля в Магнитогорске.