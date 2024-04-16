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Сегодня, 03:50

Канарейкин: «Металлург» идет дальше и, наверное, по праву»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Металлурга» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от победы магнитогорцев в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (3:2).

«Металлург» идет дальше и, наверное, по праву. Серия оказалась очень интересной и держала в напряжении зрителей до самого конца, а инициатива переходила от одной команды к другой. В составе магнитогорцев выделю вратаря Илью Набокова и нападающего Дениса Зернова, который забросил в плей-офф уже 10 шайб. Лидеры команды стали ключевым фактором её итоговой победы», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

В финале «Металлург» сыграет с «Локомотивом». Финальная серия плей-офф КХЛ стартует 18 апреля в Магнитогорске.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/hockey/11670941-kanarejkin-nazval-klyuchevoj-faktor-uspeha-metallurga-v-serii-s-avtomobilistom-v-plej-off-khl.html
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Федор Канарейкин
Кубок Гагарина
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