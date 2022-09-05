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КХЛ

5 сентября, 21:52

Дубль Волкова помог СКА одержать победу в матче с «Барысом»

Алексей Еремин

СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» со счетом 3:1.

Форвард русского происхождения Дмитрий Яшкин, выступающий за сборную Чехии, забил первый гол в составе питерского клуба. Также в составе СКА дубль оформил Александр Волков.

Единственный гол в составе «Барыса» забил канадский нападающий Линден Вей.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Яшкин — 1 (Хуснутдинов, Никишин), 28:56 — 1:0. Волков — 2 (бол., Яшкин, Никишин), 36:10 — 2:0. Вей — 1 (Луис), 39:39 — 2:1. Волков — 3 (п.в., Моисеев), 58:20 — 3:1.

Вратари: Самонов — Шутов (58:05 — 58:20).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 36 (12+15+9) — 19 (4+10+5).

Судьи: Белов, Овчинников.

5 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Дмитрий Яшкин
Линден Вей
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК СКА
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