СКА в овертайме обыграл «Торпедо» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина

СКА одержал победу над «Торпедо» в овертайме первого матча полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина — 2:1 ОТ. Игра прошла в Санкт-Петербурге.

Форвард нижегородцев Алексей Кручинин во втором периоде не реализовал буллит. В третьем периоде отличился нападающий СКА Николай Прохоркин, а ответный гол забил Владислав Фирстов. В овертайме победную шайбу забросил Дмитрий Яшкин.

Второй матч серии пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Прохоркин — 1 (Педан, Гребенщиков), 45:17 — 1:0. Фирстов — 3 (Ян, Конюшков), 57:18 — 1:1. Яшкин — 5, 65:09 — 2:1.

Вратари: Николаев — Кульбаков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (8+11+6+3) — 30 (6+9+5+10).

Судьи: Раминг, Фатеев.

16 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12059 зрителей.

Счет в серии: 1-0