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Сегодня, 21:46

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

Мария Гусева
«Ак Барс» — «Адмирал».
«Ак Барс» — «Адмирал».
Фото ХК «Адмирал»
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«Ак Барс» на своем льду обыграл «Адмирал» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ — 3:2.

В составе казанского клуба отличились Александр Радулов, Станислав Галиев и Никита Лямкин.

За «Адмирал» шайбы забросили Либор Шулак и Николай Елисеев.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 18 марта Казани.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Первый матч

«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Радулов — 5 (Галиев, Кагарлицкий), 10:02 — 1:0. Галиев — 5 (Шипачев, Войнов), 19:03 — 2:0. Шулак — 1 (бол., Криштоф), 22:34 — 2:1. Елисеев — 1 (Гутик, Червены), 29:32 — 2:2. Лямкин — 1 (бол., Петров), 47:08 — 3:2.

Вратари: Билялов — Серебряков (58:44).

Штраф: 8 — 14. Броски: 36 (14+15+7) — 37 (8+10+19).

Судьи: Гашилов, Гофман.

16 марта. Казань. Татнефть-Арена. 8510 зрителей.

Счет в серии: 1-0

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
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ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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