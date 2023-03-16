«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

Сегодня, 21:46
«Ак Барс» на своем льду обыграл «Адмирал» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ — 3:2.
В составе казанского клуба отличились Александр Радулов, Станислав Галиев и Никита Лямкин.
За «Адмирал» шайбы забросили Либор Шулак и Николай Елисеев.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 18 марта Казани.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Первый матч
«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Голы: Радулов — 5 (Галиев, Кагарлицкий), 10:02 — 1:0. Галиев — 5 (Шипачев, Войнов), 19:03 — 2:0. Шулак — 1 (бол., Криштоф), 22:34 — 2:1. Елисеев — 1 (Гутик, Червены), 29:32 — 2:2. Лямкин — 1 (бол., Петров), 47:08 — 3:2.
Вратари: Билялов — Серебряков (58:44).
Штраф: 8 — 14. Броски: 36 (14+15+7) — 37 (8+10+19).
Судьи: Гашилов, Гофман.
16 марта. Казань. Татнефть-Арена. 8510 зрителей.
Счет в серии: 1-0