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Сегодня, 11:58

Словацкий голкипер Гудачек признался, что хотел продолжить карьеру в КХЛ

Алина Савинова
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Словацкий вратарь Юлиус Гудачек высказался о «Барысе», за который он выступал в сезоне-2022/23.

«Барыс» — замечательная команда. Всем, кто меня спрашивает, как там было, я говорю, что рекомендую этот клуб. Команда и город были великолепны. Моя семья была со мной. Мы пробыли там около трех месяцев. Для семьи Астана прекрасна. Конечно, я хотел продолжить карьеру в КХЛ. Пока ты достигаешь целей и команда выходит в плей-офф, тобой довольны. Я получил положительные отзывы от руководства», — сказал Гудачек в интервью Sportweb.

Гудачек играл за такие клубы КХЛ, как «Спартак», «Сибирь», «Северсталь», рижское «Динамо» и «Барыс». На данный момент она находится без команды.

Также в своей карьере голкипер выступал за «Кошице», «Седертелье», «Фрелунду», «Эребру» и «Спарту».

35-летний голкипер является трехкратным чемпионом словацкой экстралиги (2009, 2010, 2011), серебряным призером чемпионата мира-2012. Он принимал участие в Матче звезд КХЛ в 2018, 2019 и 2020 годах.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230925/khokkey-1898430393.html
Юлиус Гудачек
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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