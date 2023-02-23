СКА отыграл три шайбы за 8 минут и победил «Сочи» в овертайме

СКА обыграл «Сочи» на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:5 ОТ.

В середине третьего периода команда из Санкт-Петербурга проигрывала со счетом 2:5, но смогла сравнять счет за 8 минут и перевести игру в овертайм, в котором победную шайбу забросил форвард армейцев Никита Гусев.

На счету Гусева и еще одного форварда СКА Дмитрия Яшкина по два гола, по одной шайбе у Евгения Кетова и Александра Волкова. У «Сочи» дважды отличились Кирилл Петьков и Артур Тянулин, еще один гол — у Тимура Хафизова.

СКА провел заключительный матч в регулярном чемпионате КХЛ, команда заняла первое место в таблице Западной конференции со 105 очками в 68 играх. «Сочи» идет на последней, 11-й строчке с 28 очками в 66 встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:6 ОТ (2:1, 1:1, 2:3, 0:1)

Голы: Петьков — 13 (Ващенко), 3:25 — 1:0. Гусев — 22 (Фальковский, Яшкин), 9:29 — 1:1. Петьков — 14 (Хафизов, Николаев), 11:40 — 2:1. Кетов — 4 (Гребенщиков, Цицюра), 28:43 — 2:2. Тянулин — 9 (Гараев), 32:13 — 3:2. Тянулин — 10 (Мичков), 40:22 — 4:2. Хафизов — 3 (бол., Галенюк, Николаев), 46:17 — 5:2. Яшкин — 39 (Камалов, Рукавишников), 50:55 — 5:3. Яшкин — 40 (бол., Никишин, Гусев), 54:58 — 5:4. Волков — 14 (Гусев, Воробьев), 58:48 — 5:5. Ожиганов — 12 (бол., Никишин), 62:37 — 5:6.

Вратари: Третьяк — Николаев (53:53 — 54:58, 55:56 — 58:48).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 25 (12+6+7+0) — 57 (16+15+25+1).

Судьи: Гофман, Раминг.

23 февраля. Сочи. ДС Большой. 6036 зрителей.