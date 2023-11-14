Видеотрансляция игры КХЛ «Сочи» — «Витязь» начнется в 19.20 мск в Кинопоиске

«Сочи» дома во дворце спорта «Большой» сыграет с подмосковным «Витязем» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 14 ноября. Встреча пройдет в городе Сочи. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Сочи» — «Витязь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Смотреть видеотрансляцию игры КХЛ можно с помощью официального сайта КХЛ и онлайн-сервиса Кинопоиск (по подписке). Прямой эфир стартует в 19.20 мск.

Сочинцы с 26 баллами занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на 11-й строчке с 22 очками.

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