Совет директоров КХЛ принял изменения в регулировании потолка зарплат

Заочное заседание совета директоров приняло изменения в регламент, касающиеся регулирования потолка зарплат, сообщает КХЛ.

С сезона-2023/24 премиальные выплаты учитываются в потолке заработных плат в полном размере.

Изменения коснулись и индивидуальных премий игроков. С сезона-2024/25 в потолке заработных плат учитываются премии, превышающие 10 процентов от общей суммы заработной платы, в случае если контракт был заключен после 13.04.2023. Если продолжал действие контракт, заключенный до 13.04.2023, то в потолке учитывается сумма выше 20 процентов от общей зарплаты.

Также с сезона-2023/24 в потолок заработных плат не включаются зарплаты хоккеистов в возрасте 20 лет и моложе (ранее 21 год и моложе).

С нового сезона, если доходы хоккеистов в возрасте от 21 до 23 лет включительно (ранее от 22 до 24 лет), заявленных в список командированных в команду клуба ВХЛ или команду клуба, не входящую в систему соревнований, суммарно не превышают 4 миллиона рублей во второй команде клуба, учитываются в потолке заработных плат посуточно путем деления доходов хоккеиста, предусмотренных для выступления за основную команду, на количество дней, считая с даты начала работы хоккеиста по контракту в текущем сезоне до даты окончания текущего сезона включительно.