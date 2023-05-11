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Сегодня, 16:49

Потайчук заявил, что хоккеисты уважают КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук высказался о российских игроках, которые возвращаются в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) из-за океана.

«Сюда возвращаются, потому что КХЛ — вторая по силе лига в мире. Хоккеисты уважают лигу, иначе бы здесь никто не играл. Из Национальной хоккейной лиги возвращаются не из-за денег. Есть много европейских чемпионатов, где могут предложить хороший гонорар, например, Швейцария или Германия. Однако почти все стремятся здесь заиграть, перезапуститься. Все пытаются проявить себя. Радулов в свои годы провел просто замечательный сезон. Не могу сказать, кто из вернувшихся провел индивидуально плохой сезон. Спады бывают у всех, кто-то к системе дольше привыкает, к партнерам, тренерскому штабу. Каждый сезон разный, за это хоккей и любят. Сначала классный игрок, который выступал в НХЛ, может показать невнятную игру, а следующий сезон окажется для него просто ярчайшим, и все о нем снова заговорят, везде будут показывать. В хоккее нюансов много, но в КХЛ никто не отбывает номер и негативно не относится к чемпионату», — приводит слова Потайчука Legalbet.

В минувшем сезоне обладателем Кубка Гагарина вновь стал столичный ЦСКА. Армейцы защитили звание чемпиона, обыграв в финальной серии плей-офф казанский «Ак Барс» с общим счетом 4-3.

Источник: https://legalbet.ru/news/potajchuk-hokkeisti-uvazhayut-khl-inache-bi-zdes-nikto/
Андрей Потайчук
Хоккей
КХЛ
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