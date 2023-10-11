«Спартак» и ЦСКА в среду, 11 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на ледовой арене «Мегаспорт» в Москве. Начало — 19:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью прямой трансляции на телеканале «Матч ТВ», а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Спартак» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Спартак» набрал 22 очка и занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе ЦСКА 17 баллов, команда находится на 6-м месте Западной конференции.

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