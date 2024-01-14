«Спартак» сыграет с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ 14 января

«Спартак» сыграет с «Металлургом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 14 января. Матч пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Металлург» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Магнитогорска трансляция будет доступна на телеканале ТВ-ИН. Начало эфира — 15.50 по местному времени.

Красно-белые набрали 67 очков и занимают 4-е место в Западной конференции. Команда из Магнитогорска с 72 баллами лидирует в Восточной конференции.

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