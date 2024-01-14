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Сегодня, 12:15

«Спартак» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Спартак» сыграет с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ 14 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Илья Ковальчук, игрок ХК «Спартак».
Фото ХК «Спартак»
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«Спартак» сыграет с «Металлургом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 14 января. Матч пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Металлург» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Магнитогорска трансляция будет доступна на телеканале ТВ-ИН. Начало эфира — 15.50 по местному времени.

Красно-белые набрали 67 очков и занимают 4-е место в Западной конференции. Команда из Магнитогорска с 72 баллами лидирует в Восточной конференции.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
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