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Сегодня, 21:53

«Спартак» победил «Сочи» и возглавил турнирную таблицу КХЛ

Руслан Минаев
Хоккеисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» дома победил «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У красно-белых голы забивали Павел Порядин, Джоуи Кин, Александр Беляев и Андрей Локтионов. У гостей шайбы забросили Данила Галенюк, Амир Гараев и Даниил Авершин.

Хозяева дважды отыгрывались по ходу встречи.

«Спартак» набрал 56 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел 4-е поражение подряд. Команда расположилась на 10-й строчке таблицы «Запада» (32 очка).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы: Галенюк — 4 (Чебыкин, Авершин), 7:00 — 0:1. Порядин — 18 (Голдобин), 29:20 — 1:1. Гараев — 8 (бол., Рассказов, Мачулин), 31:46 — 1:2. Кин — 3 (Талалуев, Рубцов), 49:36 — 2:2. Беляев — 6 (Вишневский), 55:32 — 3:2. Локтионов — 8 (п.в., Зайцев), 58:10 — 4:2. Авершин — 2 (Чебыкин, Мачулин), 59:15 — 4:3.

Вратари: Николаев (Кареев, 2:00, Николаев, 3:21) — Бердин (57:38 — 58:10, 58:33 — 59:23).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 37 (5+13+19) — 21 (10+2+9).

Судьи: Белов, Сергеев.

7 декабря. Москва. Мегаспорт. 4591 зритель.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
ХК Спартак (Москва)
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