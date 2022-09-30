Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

30 сентября, 21:47

«Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо», уступая после первого периода со счетом 0:3

Иван Шитик
Корреспондент
«Спартак» победил «Торпедо».
Фото ХК «Спартак».

«Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

Причем после первого периода красно-белые уступали со счетом 0:3.

В составе «Торпедо» отличились Максим Федотов, Кенни Агостино и Василии Атанасов.

На второй период москвичи вышли с новым вратарем — Патрик Рыбар сменил Алексей Красикова. И команда смогла переломить ход встречи.

Голы в составе «Спартака» забивали Максим Цыплаков, Илья Талалуев, Данила Квартальнов и Роман Старченко.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (0:3, 2:0, 2:0)

Голы: М.С. Федотов — 1 (Веряев, Ураков), 6:34 — 0:1. Агостино — 3 (бол., Летунов, Ян), 16:37 — 0:2. Атанасов — 4 (Ян), 19:31 — 0:3. Цыплаков — 3 (мен.), 30:37 — 1:3. Талалуев — 3 (Вишневский, Квартальнов), 36:39 — 2:3. Квартальнов — 2 (Цыплаков), 46:59 — 3:3. Старченко — 1, 49:44 — 4:3.

Вратари: Красиков (Рибар, 20:00) — Гуска (58:17).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (11+10+9) — 29 (11+11+7).

Судьи: Кочетов, Оскирко.

30 сентября. Москва. Мегаспорт. 2923 зрителя.

ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
9
9
Читайте также
Витамин D замедляет развитие рассеянного склероза
Овечкин остался в тени, а малоизвестный новичок сделал хет-трик
Посольство РФ указало на противоречивость позиции США по авариям на СП
Депутат Шеремет рассказал об изменении статуса Азовского моря
Небензя назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Локомотив» одержал волевую победу над «Северсталью»

«Витязь» по буллитам победил «Адмирал»