«Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо», уступая после первого периода со счетом 0:3

«Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

Причем после первого периода красно-белые уступали со счетом 0:3.

В составе «Торпедо» отличились Максим Федотов, Кенни Агостино и Василии Атанасов.

На второй период москвичи вышли с новым вратарем — Патрик Рыбар сменил Алексей Красикова. И команда смогла переломить ход встречи.

Голы в составе «Спартака» забивали Максим Цыплаков, Илья Талалуев, Данила Квартальнов и Роман Старченко.

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«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (0:3, 2:0, 2:0)

Голы: М.С. Федотов — 1 (Веряев, Ураков), 6:34 — 0:1. Агостино — 3 (бол., Летунов, Ян), 16:37 — 0:2. Атанасов — 4 (Ян), 19:31 — 0:3. Цыплаков — 3 (мен.), 30:37 — 1:3. Талалуев — 3 (Вишневский, Квартальнов), 36:39 — 2:3. Квартальнов — 2 (Цыплаков), 46:59 — 3:3. Старченко — 1, 49:44 — 4:3.

Вратари: Красиков (Рибар, 20:00) — Гуска (58:17).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (11+10+9) — 29 (11+11+7).

Судьи: Кочетов, Оскирко.

30 сентября. Москва. Мегаспорт. 2923 зрителя.