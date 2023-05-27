Спортивный директор «Адмирала» Аверкин прокомментировал обмен защитника Николаева из «Металлурга»

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Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин прокомментировал обмен защитника Ильи Николаева из «Магнитки». Клуб из Владивостока отдал права на защитника Данилу Паливко.
— В декабре Паливко не попадал в основной состав, его отправили в «Ермак». Там он начал стабильно набирать очки, но позднее обратился через агента с просьбой об обмене — его не устраивало то, что он находится в фарм-клубе. Мы расторгли контракт, закрепили права на Паливко, а в апреле сделали квалификационное предложение. Вызвали на сбор, но он отказался ехать. На нас вышел «Металлург» с предложением обмена на Илью Николаева. Мы обсудили, нас это предложение устроило. Не хотели, чтобы права на Паливко висели мертвым грузом. Николаев усилит нас уже в этом сезоне, плюс это молодой игрок с хорошей перспективой.
В минувшем сезоне Николаев провел 23 матча в ВХЛ за «Южный Урал», в которых отметился тремя результативными передачами. В КХЛ в общей сложности защитник набрал 7 (0+7) очков в 83 матчах.