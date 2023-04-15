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Сегодня, 19:15

Спортивный директор «Динамо»: «Вокруг нашего клуба всегда есть интриги, слухи»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты «Динамо»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин в интервью «СЭ» прокомментировал свой переход с должности генерального менеджера.

- Каков ваш статус в клубе? Вас ведь с должности генерального менеджера понизили до должности спортивного директора.

— Вокруг нашего клуба всегда есть интриги, слухи. Кардинально ничего не изменилось, мы просто поменяли управленческую форму и сделали директорат: есть генеральный директор, спортивный директор, директор по маркетингу, финансовый директор и так далее. Кардинально в моем функционале ничего не поменялось, просто теперь я стал спортивным директором.

В сезоне-2022/23 «Динамо» вылетело в 1/8 финала Кубка Гагарина, уступив в серии «Торпедо» (2-4).

Хоккеисты &quot;Динамо&quot;. «Вокруг «Динамо» всегда интриги и слухи». Чем закончилась борьба за власть в московском клубе
Алексей Сопин
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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