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Сегодня, 03:10

Сушинский: «Хоккеистов невозможно перепить, потому что мы в отличие от футболистов вообще не пьем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион мира 2008 года в составе сборной России Максим Сушинский ответил бывшему футболисту Владиславу Радимову, который на YouTube заявил, что хоккеистов невозможно перепить.
«Полностью согласен с Радимовым. Действительно, нас невозможно перепить, потому что мы, хоккеисты, в отличие от футболистов вообще не пьем, ха-ха! Всем известно, что они любители выпить да побольше», — цитирует Sport24 Сушинского.

49-летний хоккеист завершил карьеру в 2013 году. Он выступал за «Авангард», «Салават Юлаев», «Динамо», «Металлург» и «Миннесоту».

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-613487-sushinskiy-soglasen-s-radimovym-chto-khokkeistov-nevozmozhno-perepit-my-v-otlichiye-ot-futbolistov-ne-pyem-voobshche
Владислав Радимов
Максим Сушинский
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