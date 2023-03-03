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КХЛ

Сегодня, 15:12

Сушинский: «В нашем хоккее бессмысленно делить нападающих на центральных и крайних»

Сушинский рассказал, что думает о дефиците российских центральных нападающих в КХЛ
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Бывший нападающий СКА и сборной России Максим Сушинский поделился мнением о дефиците российских центральных нападающих в КХЛ.

«Сильнейший центральный нападающий в КХЛ? А Яшкин — центральный нападающий? Вот, хороший же вопрос. Он же играл в центре, но в основном играет с краю, поэтому сложно акцент поставить. В каждой команде 50 процентов хоккеистов могут играть и там, и там. В нашем хоккее бессмысленно делить нападающих на центральных и крайних. Да, можно называть тех, кто хорошо играет на вбрасываниях. Есть ли в России систематическая проблема с центральными нападающими? То есть у нас нет проблем с крайними нападающими, защитниками и вратарями? Есть проблема только с центральными... Если мы посмотрим, то увидим, что практически все ведущие центральные нападающие в наших командах иностранцы. Вот и делайте выводы», — приводит слова 48-летнего эксперта Legalbet.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 29-летний чешский нападающий СКА Дмитрий Яшкин сыграл в 67 матчах и набрал 62 (40+22) очка. С данным показателем он возглавляет гонку бомбардиров.

Источник: https://legalbet.ru/news/sushinskij-prakticheski-vse-vedushie-tcentralnie/
Максим Сушинский
КХЛ
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