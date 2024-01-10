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Сегодня, 17:21

Тамбиев — о серии поражений «Адмирала»: «Немного удача отворачивается, хладнокровия не хватает»

Алина Савинова
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что доволен командой, несмотря на поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ от «Авангарда» (1:2).

Команда Тамбиева проиграла оба матча омской команде во Владивостоке. 8 января «Адмирал» уступил «Авангарду» в овертайме со счетом 1:2.

«Все понравилось, кроме счета и реализации моментов. По такой игре мне не в чем упрекнуть хоккеистов, они боролись до конца и заслужили этот гол в концовке. Немножко удача отворачивается, немножко хладнокровия не хватает. А так доволен командой. Выпустили защитника Никитина, потому что это тот игрок, который умеет обращаться с шайбой, нам нужно было добавить в игре на синей линии. Он помог нам в доставке шайбы до вратаря, это праворукий защитник с резким броском плюс свежий. Ситуация требовала того, что нам нужно было что-то усилить на синей линии. Шулак болеет, а у нас не так много защитников, которые могут доставить шайбу до вратаря», — приводит пресс-служба КХЛ слова Тамбиева.

«Адмирал» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 48 матчах.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/01/10/525927.html
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
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