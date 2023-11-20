Тардиф заявил, что дело Федотова не является приоритетом для ИИХФ

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Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал, что дело вратаря ЦСКА Ивана Федотова не является приоритетным для рассмотрения федерацией.
«Мы ждем рассмотрения дела дисциплинарным комитетом ИИХФ, у которого, как я уже говорил, свой график, и это независимый орган. Я должен сказать, что это [дело с Федотовым] не стоит у нас в приоритете, — сказал Тардиф. — Есть около 2 миллионов игроков, зарегистрированных ИИХФ, и мы стараемся заботиться и об остальных 1 миллионе 999 тысячах 999 хоккеистах».
4 августа ИИХФ встала на сторону клуба НХЛ «Филадельфия» в споре с армейцами относительно прав на Федотова — американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Однако КХЛ разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи.